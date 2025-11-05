欧州株下げ渋り、仏英指数はプラス圏回復 東京時間18:05現在 英ＦＴＳＥ100 9722.50（+7.54+0.08%） 独ＤＡＸ23812.36（-136.75-0.57%） 仏ＣＡＣ40 8072.67（+5.14+0.06%） スイスＳＭＩ 12335.01（+28.12+0.23%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:05現在 ダウ平均先物DEC 25月限47305.00（+91.00+0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6799.00（-2.7