2026年春に卒業予定の高校生を対象にした就職面談会が11月5日に高知市で開かれました。高知市のかるぽーとで開かれた「高校新卒者等就職面談会」は高校生の就職をサポートし、県内企業の労働者確保につなげようと高知労働局や県などが毎年、 この時期に開いているものです。■井上琢己アナウンサー「188社から選ばれた55社が高校生に企業説明します」県内の高校生約40人が関心のある企業のブースで担当者