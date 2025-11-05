東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 25935.41（-16.99-0.07%） 中国上海総合指数 3969.25（+9.06+0.23%） 台湾加権指数 27717.06（-399.50-1.42%） 韓国総合株価指数 4004.42（-117.32-2.85%） 豪ＡＳＸ２００指数 8801.95（-11.75-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83459.15（休場） ５日のアジア株は総じて下落。米国のハイテク関連株の下落を受けて、アジア市場でも売りが広が