ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９ｂｐと前日並み水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.645 フランス3.433（+79） イタリア3.393（+75） スペイン3.153（+51） オランダ2.794（+15） ギリシャ3.273（+63） ポルトガル3.004（+36） ベルギー3.181（+54） オーストリア2.934（+29） アイルランド2.87（+23