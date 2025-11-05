12月31日に行われれるRIZIN10周年の集大成となる大会『RIZIN 師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カード発表会見が、5日に東京・六本木ヒルズアリーナで開催され、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.朝倉未来のフェザー級タイトルマッチが発表された。【インタビュー動画】榊原CEO、19歳でメイン締めた秋元強真を絶賛「驚愕した」そのほか、フライ級トーナメント決勝戦の扇久保博正vs.元谷友貴、バンタム級