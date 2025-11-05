4日、兵庫県加古川市で乗用車が車の列に突っ込んだ事故で、78歳の運転手は直前に発作を起こした可能性があることがわかりました。また運転手は、次の運転免許の更新時に返納を検討していたということです。■突っ込んだ車、前方部分が大破カメラが捉えた事故直後の映像に映っていたのは、前方部分が大破している車。突っ込んだとみられる車です。車内に閉じ込められた運転手を救出するような様子が映っています。運転していたのは