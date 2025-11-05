異例ずくめの市長が誕生します。ニューヨーク市長選で当選確実民主党 ゾーラン・マムダニ氏「未来は私たちの手の中にあります」アメリカ・ニューヨークで市長選挙が行われ、「民主社会主義者」との立場から家賃上昇の凍結などを訴え、トランプ大統領から激しく批判されていた民主党候補、ゾーラン・マムダニ氏（34）が当選を確実にしました。ラッパーの経歴も持つ州議会議員で、初のイスラム教徒のニューヨーク市長となりま