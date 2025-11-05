東京・足立区にある西新井大師近くでベビーカステラを売っていた店主を脅したとして、暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕された暴力団幹部の男性（47）ら3人について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。