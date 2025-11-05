国内の空港と海外を結ぶ国際旅客便の今冬ダイヤ（10月26日〜2026年3月28日）が週5679便となり、過去最多を更新した。これまでの最多は25年夏ダイヤの週5675便だった。訪日需要が堅調で、アジアや北米など各路線で増えたため。国土交通省が5日発表した。5679便のうち、アジア、オセアニア方面が4851.5便で85％を占めた。前年同期と比べた増加率は、インド35％、タイ17％、台湾14％などだった。主要5空港の旅客便数は全て前年