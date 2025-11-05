【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン当局は５日、台風２５号による大雨の影響で、洪水や土砂崩れが各地で発生し、少なくとも８５人が死亡したと発表した。７５人が行方不明となっており、犠牲者が増える恐れがある。比当局などによると、中部セブ州の被害が最も大きく、４９人が死亡した。セブ市では洪水で市街地が水没し、トラックや輸送コンテナなどが流されたといい、当局による救助活動が続いている。国内各地で７０万人以上が