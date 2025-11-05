2021年の東京パラリンピック開催が社会に与えた影響やパラスポーツの課題を議論するシンポジウムが5日、オンラインで開かれた。パラスポーツができる施設が少ないとして「地域での競技環境の整備」を普及に向けた課題とする意見が上がった。日本財団と日本福祉大が主催し、元パラリンピック競泳選手の河合純一スポーツ庁長官や大学教授らが参加。笹川スポーツ財団の小淵和也氏は「全国で約5万カ所ある公共スポーツ施設を（パラ