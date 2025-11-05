「浜名湖賞開設７２周年記念・Ｇ１」（５日、浜名湖）久田敏之（群馬）が急病のため３日目９Ｒを欠場。初日から無傷の３連勝で、得点率はトップだったが無念の途中帰郷となった。久田に代わり、首位に立ったのは初日から４戦３勝の原田幸哉（長崎）。「かなりいい足。トータルで自分が一番出ていると思う。伸びに関しては誰にも負けない」と堂々の節イチ宣言だ。地元勢では、河合佑樹（３８）＝静岡・１０２期・Ａ１＝が