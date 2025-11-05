アメリカと中国は10月に行われた首脳会談の合意を受け、お互いの関税引き下げを発表しました。中国の国務院は5日、アメリカ製品に対する24％の追加関税を1年間停止すると発表しました。一方で10％の関税は維持するとしています。また、中国政府は、アメリカの農産物に対する報復関税の措置を停止することも明らかにしました。これらの措置は、11月10日の日本時間14時1分に発効するとしています。一方、アメリカのトランプ大統領は4