「浜名湖賞開設７２周年記念・Ｇ１」（５日、浜名湖）３日目は、山口達也（３９）＝岡山・９７期・Ａ１＝が連勝で存在感を猛アピールした。前半１Ｒは斉藤仁（東京）がフライングのため恵まれによる勝利。後半６Ｒは、４カドからこん身のまくり差しで白星をつかみ取った。「きょうは何もしていないけど良かったですね。行き足から悪くないし、ターン回りもいい感じ。乗り心地も良くて不満はない」と２３号機との相性は抜