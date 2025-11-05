インフルエンザの感染がさらに拡大しています。 大分県は5日、1医療機関あたりの患者数が基準の10人を超えたとして、インフルエンザの注意報を発令しました。 例年より1か月ほど早い発令です。 県によりますと、インフルエンザについて、11月2日までの1週間に県内58の医療機関から743人の感染が報告されました。 前の週からおよそ2倍に増え、1医療機関あたりでは12.81人となりました。基準値の10人を上回ったことから、県は5日