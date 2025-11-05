県によりますと、きょう三川町で野鳥のノスリの死骸がみつかり、簡易検査を行ったところＡ型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されたということです。 現段階では簡易検査のため病原性についてはわからず、遺伝子検査で陰性になることもあるということです。 詳しい検査の結果は数日以内に判明するとしています。 県は、今後死がいの回収地点の周辺の野鳥の監視を強め、警戒にあたるということです。