V・ファーレン長崎は5日、東洋大のMF鍋島暖歩(21)が2026シーズンに新加入することが内定したと発表した。鍋島は宮崎県出身で、高校時代にV・ファーレン長崎U-18でプレー。今年度は東洋大の第49回総理大臣杯全日本大学トーナメント優勝、J1勢を2度破っての天皇杯ベスト16進出などに貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「高校時代を過ごした自分にとって特別なクラブに、プロとして戻って来ることができ大変嬉しく思います」と