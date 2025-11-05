きょうもクマの出没が相次いでいます。鶴岡市ではけさ、中心部の住宅の庭にクマが居座り、その後、駆除されました。 【画像】クマが住宅の庭に居座る また、新庄市ではクマに遭遇した７０代の女性が逃げようとした際に転倒し、けがをしました。 庭の木に登り、こちらを見つめるクマ。場所は鶴岡市中心部の住宅の庭です。 警察や市によりますときょう午前７時４０分ごろ、鶴岡市長者町で住宅の庭にクマが居座っていると住民から