日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9( 9) 三菱UFJeスマート 2( 2) SBI証券 2( 2) ソシエテジェネラル証券 2( 2)