元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で3日に公開された動画に出演。日本ハム入団当初の自身の発言を振り返った。中田翔氏○「白い恋人」と「すすきの」ドラフト1位で日本ハムに入団した中田氏だが、「俺が無知だから、北海道日本ハムファイターズってどこ? みたいな。北海道って付いてるくらいだから、北海道なんやろうなみたいな。そん感じで思ってて、入団会見して、いざプロスタート