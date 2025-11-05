ユニットコムは11月4日、パソコン工房WEBサイトで期間中対象のインテル製品を購入することで、4本のゲームタイトルから1本を選んべるバンドルキャンペーンを開始した。実施期間は2026年1月31日（土）23:59まで。対象インテル製品購入で4本から1つゲームを選べるバンドルキャンペーン - パソコン工房期間中、対象のインテル製品を搭載したゲーミングPC、組立キットまたは単品パーツを購入することで、4本のゲームタイトルから1本を