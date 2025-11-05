Girls²が、12月24日に発売する両A面シングル「Snowflakes / Unmelting Snow」より、新曲「Snowflakes」を11月7日に先行配信することを発表した。あわせて、ジャケット写真も公開となった。新曲「Snowflakes」は、“初めての恋に気づく瞬間”や“距離を縮めたい”という、女の子の繊細な感情を雪の結晶に重ねて描いたウィンターバラードだという。公開されたジャケット写真は、タイトルにもなっている“雪の結晶”をモチーフに