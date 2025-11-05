BE:FIRSTが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」へ再び登場した。◆BE:FIRST 動画今回披露したのは、10圧29日に発売されたベストアルバムのリード曲「I Want You Back」だ。本楽曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバーとしてSKY-HIとSunnyがプロデュースしたもの。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログコンソー