JU!iEが、11月19日に配信シングル「Special Day」をリリースすることを発表した。ラブソングである本楽曲は、UK／サウス・ロンドンを拠点に活動するプロデューサー・ビートメイカーのedbl（エドブラック）と、ギタリストでありトラックメイカーとしても活躍するKazuki Isogaiを迎え制作された。ジャケット写真本楽曲について、edbl（エドブラック）は以下のようにコメントしている。◆◆◆◾️edbl（