格闘技イベント「RIZIN」は5日、大みそか大会に関する緊急記者会見を東京・六本木ヒルズアリーナで実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」の対戦カードを発表。朝倉未来（JTT）がフェザー級王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に挑戦することが決定した。未来にとってRIZINフェザー級ベルトに挑むのは3度目。4年ぶりの大みそか大会参戦で難敵に挑む。10周年イヤーの大みそかも“聖地”さいたまスーパーア