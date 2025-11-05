大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは5日（水）、ホームゲームのゲストに女子ハンドボール選手の川村希咲選手が登場することを発表した。クラブ公式SNSにて伝えている。 川村選手は、広島県広島市をホームに活動する日本ハンドボールリーグ（リーグH）のイズミメイプルレッズ広島に所属している。登場するのは、11月16日（日）に広島サンプラザホ