コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが5日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）米倉は「はっぴーはろうぃんOLのコスプレ」と、ミニスカが印象的なコスプレ姿を披露。カメラに向かってオトナっぽい表情も見せた。ファンからは「スタイル