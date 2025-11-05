Zilqy¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë1st EP¡ØVacant Throne¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¢¡Zilqy Æ°²è¤µ¤é¤Ë¡¢´û¤ËMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½Âê¶Ê¡ÖCarry On¡×°Ê³°¤ÎÁ´4¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜÆüÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖCannonball¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖCannonball¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥¿¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ÅªÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ÀÁö´¶¤È½Å¸ü´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¼ýÏ¿³Ú