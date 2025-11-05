アニメ映画『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』より、ムビチケカード第1弾が11月14日より上映劇場限定で発売されることが発表。さらに、万事屋3人と月詠、神威の場面写真も解禁された。【写真】月詠、神威、万事屋メンバーも！『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』場面写真本作は、大人気漫画『銀魂』の最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化。圧巻のアクションと熱いドラマを、新エピソードとともに