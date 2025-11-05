秋の叙勲と褒章の伝達式がう山形市で行われ、受章者に勲章・褒章が手渡されました。文翔館の議場ホールで行われた伝達式には、秋の叙勲と褒章、危険業務従事者叙勲の受章者、合わせて29人が出席しました。式では、受章者1人1人の名前が読み上げられ、吉村知事から勲章と褒章がそれぞれ手渡されました。このうち、旭日双光章を受章した医師の本間清和さん（77）は、2006年から2014年まで元酒田地区医師会十全堂会長を務めまし