金沢市が進めてきた不登校の児童生徒などに柔軟な学びの機会を提供する「学びの多様化学校」。5日、検討委員会からの答申書が提出されました。5日に金沢市の野口弘教育長に提出された答申書。子どもの個性に合わせて、教育課程を柔軟に編成できる「学びの多様化学校」についてです。金沢市の教育委員会が、不登校の児童と生徒に実施したアンケートでは、学びの多様化学校に対して、小学生では48パーセント、中学生では