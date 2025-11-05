Ｒマドリード（スペイン）が来夏、ブラジル代表ＦＷビニシウス・ジュニオール（２５）を売却する意向であることが５日までに明らかになった。独大衆紙「ビルト」によると、１０月２６日にホームで行われたエル・クラシコのバルセロナ戦で、ビニシウスは後半２７分にロドリコと交代させられたことに不満を爆発させた。ＳＮＳで感情的なアロンソ監督を批判する投稿をしたことが原因となり、長年、このブラジル代表ＦＷを寵愛して