テレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）に出演する俳優のディーン・フジオカが５日、自身のインスタグラムを更新。「撮影の合間に、大泉さんとハロウィン２ショット」とつづり、主演の俳優・大泉洋とのツーショットを公開。それぞれお化けとジャックオーランタンをかたどった杖を握り、ふくれっ面をする一枚が話題を呼んでいる。以前、大泉への尊敬から「三代目 洋ＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳを襲名