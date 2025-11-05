µð¿Í¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¿·£²·³´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Ç¤Î»ØÆ³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡££´Æü¤Ë£²·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç»ÏÆ°¡££Çµå¾ì¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸áÁ°Îý½¬¡¢¸á¸å¤Ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Þ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡££´Ç¯ÌÜ¤Îºû¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢