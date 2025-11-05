山形県内最大の労働団体である連合山形の定期大会が5日、山形市で開かれ、新しい会長に副会長の渡部貴之さんが選ばれました。定期大会には連合本部の芳野友子会長らが出席しました。大会では、任期満了に伴い連合山形の会長を退任する舩山整さんがあいさつしました。連合山形舩山整前会長「ジェンダー平等の取り組みや地域貢献活動、社会貢献活動など連合の抱える課題は多岐にわたっている。こうした運動が新しい体制でさ