関西学生アメリカンフットボール1部リーグで5勝1分けの関学大が5日、兵庫県西宮市内で練習を公開。6戦全勝の立命大と激突する9日の決戦へ向け、大村和輝監督がDB東田隆太郎（4年）の爆発を期待した。「ポテンシャルは恐ろしく高い選手なのに、6、7割しか出せていない。（心身ともに）振り切れるようなプレーをしてほしい」1メートル85、88キロの恵まれた肉体と、抜群のスピードを持つ大型DB。1年から定位置を奪取しながら、