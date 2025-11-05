東根市の小学校で5日、様々なスポーツを体験する授業が行われ、子どもたちが、ボルダリングやパルクールに挑戦しました。東根小学校で行われたのは、1つの競技に絞らず、複数のスポーツに取り組む「マルチスポーツ」の授業です。子どもたちに、様々なスポーツを通して、運動への関心を高めてもらおうと、河北町の「日本マルチスポーツ協会」の協力で初めて行われました。体育館には、ボルダリ