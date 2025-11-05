野球日本代表「侍ジャパン」の井端監督らが５日、東京ドームで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けた合宿を行う宮崎市に入った。宮崎空港では歓迎セレモニーが行われ、井端監督は「非常に良かったと思えるような合宿にしたい」とあいさつした。合宿はひなたサンマリンスタジアム宮崎で６〜１２日（９日は休養日）に実施。岡本（巨人）は合流が遅れるという。