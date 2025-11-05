恩賜財団母子愛育会を訪れ、シンポジウムの参加者らと懇談される紀子さま＝5日午後、東京都港区（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは5日、東京都港区の恩賜財団母子愛育会を訪れ、シンポジウムに出席された。母子愛育会の総裁を務めている。シンポジウムは、子どもの成長を見守る地域づくりがテーマ。愛育会の地域活動に関わる山梨県笛吹市の女性や、活動を支える岡山県玉野市の保健師らのパネルトークがあり、紀子さまはメモを取り