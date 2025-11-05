5日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台後半で取引された。午後5時現在は前日比04銭円高ドル安の1ドル＝153円54〜56銭。ユーロは66銭円高ユーロ安の1ユーロ＝176円38〜42銭。日経平均株価が大幅下落したことで、比較的安全な資産とされる円を買ってドルを売る動きが強まり、一時152円台を付ける場面もあった。その後は株価の下落幅が縮小したことから、ドルを買い戻す動きが出た。