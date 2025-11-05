日本人の親子が死傷した韓国・ソウルの飲酒運転事故で、運転手の男が「申し訳ない」と謝罪しました。この事故は11月2日、ソウルの東大門（トンデムン）駅近くの交差点で日本人観光客の親子が車にはねられ、58歳の母親が死亡し、38歳の娘が重傷を負ったもので、運転手の男からは免許取り消しレベルのアルコールが検出されていました。警察は飲酒運転などの疑いで逮捕状を請求し、5日午後、運転手の男が裁判所に出頭しました。運転手