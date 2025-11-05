news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「顔くっきり…高級ダウン“窃盗”新たに男2人を逮捕」のニュースについてお伝えします。◇◇◇北海道・札幌市のセレクトショップ。ショーケースの前で男2人が接客を受けています。その直後、別の男が入り口付近のダウンジャケット売り場を物色する様子が。店員が接客中の隙を狙い、入ってきた男は商品5点をそのまま持ち去りました。これは先月22日、札幌市のセレクトショッ