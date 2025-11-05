日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、封入特典ポストカード全6種のうち1つが公開された。カジュアルなチェックのシャツに、赤いランジェリーを合わせた、大人っぽい1枚となった。写真集はすてきな街並みと幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンで撮影。グループからの卒業を控える中、貴重なショットやインタビューなどを収めた1冊となる。北欧の地を旅しながら、