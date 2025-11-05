県内では5日も市街地でクマの出没が相次いでいます。大館市中心部では住宅の敷地にクマがとどまり続けています。能代市では県内で4例目の緊急銃猟が行われました。クマがとどまっているのは大館市中道にある住宅の敷地です。大館市によりますと5日正午すぎ、近くに住む人が体長約50センチのクマを目撃し110番通報しました。クマは目撃からおよそ5時間が経った午後5時の時点もとどまり続けていて、市は捕獲用のおりを設置するなど対