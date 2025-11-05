陸上自衛隊はクマの捕獲や駆除の対応にあたる市町村や猟友会を支援するための活動を鹿角市で始めました。5日に担ったのは、捕獲用のおりを運ぶ作業です。自衛隊に支援を求めることを検討する自治体は、県内25市町村のうち半数程度に上っていて、県は自衛隊と調整を進めることにしています。災害現場の復旧作業には数々の実績がある、陸上自衛隊・秋田駐屯地。しかし、5日に始めたのは、クマ被害への対応という、“異例の任務”です