矢野経済研究所は、国内宝飾品（ジュエリー）市場について調査を実施し、製品セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2025年の国内宝飾品（ジュエリー）小売市場規模は、地金価格上昇による製品単価上昇、ブライダルジュエリー市場の回復と価格上昇などによってプラス成長と予測する。2025年の国内宝飾品（ジュエリー）小売市場規模は、前年比106.8％の1兆2070億円を予測する。ロシアのウクライナ侵