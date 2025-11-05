春場ねぎ『五等分の花嫁』（講談社）の大型コラボイベント「GOTO AKIBA！」が、11月14日（金）から開催される。 【写真】五つ子が秋葉原に新規描き下ろしイラストを見る 本イベントは春場ねぎによる新規描き下ろしイラストを使用した特別企画を中心に、展示・グッズ・参加型イベント・スタンプラリーなどが展開される、2週間ほどの期間限定イベント。 新規描き下ろしイラストのテーマは「秋葉原に訪れる五