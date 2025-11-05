左から：「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」「同 ぶどう香るアールグレイティー」「同 アールグレイラテ」ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー」、「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」、「フ