今年もこの季節がやってきました。いよいよ6日に解禁されるズワイガニ漁。日本海の冬を代表する味覚、楽しみですが、気になるのはその価格。実は近年、手の届きやすい価格になっているんです。ズワイガニの1キロ当たりの単価は、近年、過去最高だったのが2021年。オスでは8000円を超えましたが、以降は価格が落ち着く傾向にあるんです。その背景とは、そして、2025年の値段はどのくらいになりそうなのか、取材してきました。渡邉百