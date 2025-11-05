7年前に廃業した金沢の高級料亭「つる幸」の跡地に、新たに割烹を併設した旅館がオープンします。ターゲットは富裕層です。数寄屋造りの店内に、広々とした客室。金沢市高岡町で50年以上にわたって営業してきた料亭「つる幸」の跡地にお目見えしました。能登や金沢で旅館を経営する「百楽荘」が買い取り、内装を全て改装した店内は割烹と旅館が併設されていて、能登の朝どれの魚などが提供されます。客室は4室のみ・1部屋90平方メ